Найближчим часом зустріч лідерів "нормандської четвірки" не планується - МЗС

Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо вирішення ситуації на Донбасі не планується. Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав журналістам.

Дипломат заявив, що у ЗМІ відбулося неправильне прочитання слів президента Еммануеля Макрона.

"За нашою інформацією - саме телефонна розмова. І французька сторона, в принципі, нам роз'яснила, всім, хто бере участь у цьому, що малося на увазі, що ми проведемо телефонну розмову", - повідомив Пристайко.

При цьому він сказав, що безпосередня зустріч лідерів у "нормандському форматі" поки не планується.

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"(Зустріч) "нормандської четвірки" ні, поки, але відбудеться зустріч з Францією, Україна і Франція", - додав Пристайко.

Також він звернув увагу, що зараз президент України Петро Порошенко проводить зустрічі з усіма лідерами "нормандської четвірки", окрім президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, агентство Reuters з посиланням на інтерв'ю Макрона восьми європейським газетам стверджувало, що президент Франції заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо конфлікту в Україні відбудеться до саміту країн "Великої двадцятки", який пройде 7-8 липня у Німеччині.

Окремо, президент України Петро Порошенко заявив, що його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном запланована на 26 червня у Парижі.

Також глава Української держави анонсував телефонну розмову лідерів країн «нормандського формату» наступного тижня.