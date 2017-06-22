Порошенко анонсував телефонну розмову лідерів "нормандської четвірки" наступного тижня

Президент України Петро Порошенко анонсує наступного тижня телефонну розмову лідерів країн «нормандського формату».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском сьогодні в Брюсселі.

«Ми готуємося до телефонної розмови в «нормандському форматі» на рівні лідерів наступного тижня», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 22 червня, здійснює робочий візит до Брюсселя.

Очікується, що президент проведе зустріч з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також іншими лідерами держав-членів Євросоюзу.

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Крім цього, Порошенко візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії.

Глава держави поінформує співрозмовників про загострення безпекової ситуації на Донбасі, стан виконання і конкретні випадки порушення російською стороною Мінських домовленостей з метою забезпечення позитивного рішення Європейської Ради щодо продовження секторальних санкцій проти Росії.

Також Порошенко планує обговорити питання, пов’язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС 12-13 липня в Києві.