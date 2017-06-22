Порошенко анонсував телефонну розмову лідерів "нормандської четвірки" наступного тижня
Сьогодні, в рамках візиту до Брюсселя, Порошенко проведе зустріч з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також іншими лідерами держав-членів Євросоюзу.
Президент України Петро Порошенко анонсує наступного тижня телефонну розмову лідерів країн «нормандського формату».
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском сьогодні в Брюсселі.
«Ми готуємося до телефонної розмови в «нормандському форматі» на рівні лідерів наступного тижня», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 22 червня, здійснює робочий візит до Брюсселя.
Очікується, що президент проведе зустріч з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також іншими лідерами держав-членів Євросоюзу.
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Крім цього, Порошенко візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії.
Глава держави поінформує співрозмовників про загострення безпекової ситуації на Донбасі, стан виконання і конкретні випадки порушення російською стороною Мінських домовленостей з метою забезпечення позитивного рішення Європейської Ради щодо продовження секторальних санкцій проти Росії.
Також Порошенко планує обговорити питання, пов’язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС 12-13 липня в Києві.