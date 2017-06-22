Макрон анонсував зустріч "нормандської четвірки" найближчим часом

Найближчими тижнями відбудеться зустріч "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Про це у середу, 21 червня, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю восьми європейським виданням, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Читайте такожПорошенко заявляє, що не бачить необхідності змінювати "нормандський формат"

"До саміту G20 (Великої двадцятки) ми матимемо зустріч у цьому форматі", - заявив Макрон.

Президент Франції зазначив, що йому ще занадто рано давати свої оцінки кризи в Україні, проте наголосив, що є обов'язок захищати Європу та її союзників у регіоні. "У цьому ми не поступимось ані на дюйм", - наголосив він.

Як відомо, саміт G20 відбудеться у Гамбурзі 7-8 липня цього року.

Як повідомляв УНІАН раніше, перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» обов'язково відбудеться, але їй може передувати двостороння зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном.