Україна виступає за цілодобову роботу місії ОБСЄ в місцях розведення сил на Донбасі – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна виступає за цілодобову присутність місії ОБСЄ в місцях розведення сил на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном сьогодні в Парижі.

Читайте такожСанкції є сильною мотивацією для Росії повернутись за стіл переговорів - Порошенко«Україна готова неухильно виконувати всі пункти Мінських угод і позицію щодо розведення сил ми також готові виконувати за умови, що буде забезпечена присутність ОБСЄ по точках розведення 24 години на добу, 7 днів на тиждень», - наголосив Порошенко.

«Ми маємо повну підтримку наших європейських партнерів», - додав президент.