Оборона та безпека: Парубій відзвітував про головні пріоритети Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що питання оборони та безпеки всі 2,5 роки роботи парламенту VIII скликання залишаються головним пріоритетом.

Про це він сказав на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

Читайте такожСША до жовтня можуть ухвалити рішення щодо надання зброї Україні - Порошенко

«За два з половиною роки Радою було напрацьовано і прийнято десятки важливих рішень, які були спрямовані на реформування Збройних сил України, підвищення дисципліни та відповідальності, забезпечення правового статусу українських військових та правоохоронців, організації функціонування державних інститутів на прифронтових та деокупованих територіях, захисту прав учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей», - зауважив Парубій.

За його словами, зміни до законодавства, протягом останнього року ухвалені ВР, заклали фундамент державної програми з підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців, і це є ще одним кроком до створення професійної армії, та, в умовах бойових дій, дієвим інструментом допомоги пораненим та сім’ям загиблих героїв.

Як сказав голова ВР, Закон «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних» заклав правову основу для забезпечення автоматизованого військового обліку громадян України, що зменшить корупційний чинник у військових комісаріатах під час мобілізації та унеможливить ухилення від призову на військову службу.

Крім того, додав Парубій, іноземцям та особам без громадянства, які добровільно виявили бажання захищати територіальну цілісність України, окремим законом надано право проходити військову службу за контрактом у ЗСУ.

Читайте такожПарубій анонсував завершення роботи над законопроектом про реінтеграцію Донбасу у найближчі тижні

За словами Парубія, Верховна Рада також ухвалила закон про створення Сил спеціальних операцій, нового сучасного високопрофесійного роду ЗСУ.

«Українська армія, після років цілеспрямованого нищення, лише за три роки - спільними зусиллями Держави, волонтерів, усіх українських патріотів - перетворилася на могутню силу, з якою змушена рахуватися одна з найбільших армій світу», - наголосив він.