Кремль спробує переконати Макрона у тому, що Росія не є агресором в Україні

У Кремлі заявили, що спробують переконати президента Франції Еммануеля Макрона в рамках «нормандського формату» про те, що Росія не є агресором в Україні.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН про перспективи «нормандського формату» в рамках заяви Макрона 26 червня в Парижі про те, що РФ захопила Крим і є агресором на Донбасі.

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«Ми не згодні з нашими французькими колегами з тими формулюваннями, які прозвучали вчора від пана президента (Франції). І, безперечно, російська сторона продовжить терпляче роз'яснювати реальний стан справ і свою позицію щодо українського сюжету», - сказав Пєсков.

Говорячи про перспективи «нормандського формату», він наголосив, що робота цього формату стає ще більш значущою.

«Нормандський формат є єдиною, безальтернативною платформою для обговорення та продовження спроб із врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня на зустрічі в Парижі з президентом України Петром Порошенком президент Франції, зокрема, заявив: «...треба розуміти, що агресія виходить з Росії, тобто, агресором є не Україна. Також ми не визнаємо анексію Криму, вона незаконна. Отже, ми все знаємо, хто розв'язав війну, і хто розв'язав цю ситуацію, і в якій ситуації ми перебуваємо. Тобто, ми повинні з цього вийти в рамках досягнутих угод. І я дійсно вірю, що обидві сторони повинні виконати свої зобов'язання. Ми повинні узгодити те, що потрібно робити».