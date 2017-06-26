Порошенко почав переговори з Макроном у Парижі (фото, відео)
12:45, 26 червня 2017Політика
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Президент України перебуває з робочим візитом у Франції.
Президенти України та Франції Петро Порошенко та Еммануель Макрон проводять переговори у Парижі в Єлисейському палаці (офіційна резиденція президента Франції).
Макрон зустрів Порошенка на ганку палацу.
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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 червня, Порошенко здійснить робочий візит до Франції.
Програмою візиту передбачено зустрічі Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Едуардом Філіппом та головою Сенату Франції Жераром Ларше.
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