Порошенко почав переговори з Макроном у Парижі (фото, відео)

12:45, 26 червня 2017
Політика
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Президент України перебуває з робочим візитом у Франції.

Президенти України та Франції Петро Порошенко та Еммануель Макрон проводять переговори у Парижі в Єлисейському палаці (офіційна резиденція президента Франції).

Макрон зустрів Порошенка на ганку палацу.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 червня, Порошенко здійснить робочий візит до Франції.

Програмою візиту передбачено зустрічі Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром  Едуардом Філіппом та головою Сенату Франції Жераром Ларше.

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Теги: #Порошенко зустрівся з Макроном#зустріч Порошенка з Макроном