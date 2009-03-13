Через кризу частина американських шкіл перейшла на чотириденний тиждень

Через економічну кризу частина американських шкіл перейшла на чотириденний навчальний тиждень. Йдеться про 17 штатів, які постраждали найбільше. Очікується, що збільшення кількості уроків протягом дня і скорочення числа навчальних днів допоможе істотно зменшити витрати на перевезення дітей і їх харчування в школі.

Эхо Москвы