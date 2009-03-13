Через кризу частина американських шкіл перейшла на чотириденний тиждень

12:17, 13 березня 2009
Політика
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На чому економлять

Через економічну кризу частина американських шкіл перейшла на чотириденний навчальний тиждень. Йдеться про 17 штатів, які постраждали найбільше. Очікується, що збільшення кількості уроків протягом дня і скорочення числа навчальних днів допоможе істотно зменшити витрати на перевезення дітей і їх харчування в школі.

Эхо Москвы

 

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