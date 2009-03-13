Форум порятунку Києва знає, як врятувати українців від шмурдяка

Форум порятунку Києва вимагає від прем`ер-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО звільнити Дениса ФУДАШКІНА з посади заступника Міністра фінансів України, що на думку громадських організацій зупинить кришування шмурдячного бізнесу в країні та сприятиме ефективному формуванню дохідної частини Держбюджету. Про це заявив сьогодні під час прес-конференції в інформаційному агентстві УНІАН головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Саме завдяки зусиллям ФУДАШКІНА кожна спроба змінити ставку акцизного збору на кріплені вина (складає 50 коп. за літр, не змінювалася з 18 листопада 2004 року - УНІАН), блокується з боку Міністерства фінансів України. ФУДАШКІН використовує всі важелі впливу для того, щоб не допустити підвищення ставки акцизного збору і на тютюнові вироби. Разом із тютюновими лобістами він перешкоджає прийняттю відповідних законопроектів (№ 2272 від 25.03.2008 і № 3281 від 09.10.2008 - УНІАН). З одного боку, він перешкоджає прийняттю рішень, які б сприяли наповненню дохідної частини Держбюджету, а з іншого – шкодить майбутнім поколінням України», - переконаний В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, ухвалення законопроекту про підвищення акцизів на тютюнові вироби (№ 3281) принесло б до Держбюджету 5,8 млрд. грн., а ухвалення законопроектів про підвищення акцизів на спирт (в тому числі на кріплені вина) та на пиво – 5,2 млрд. грн.

Головний координатор нагадав, що 10 лютого «Форум порятунку Києва» та інші громадські організації звернулися Ю.ТИМОШЕНКО з вимогою звільнити Д.ФУДАШКІНА з посади заступника Міністра фінансів України, але відповідь так і не отримали.

«Документ потрапив до Управління гуманітарної політики Кабінету міністрів, звідки його спрямували до Міністерства фінансів України. От вам особисто не смішно?!», - звернув увагу В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Він висловив впевненість у тому, що чиновники, «керуючись принципом кругової поруки, намагаються згубити звернення в нескінченних коридорах Кабміну та Мінфіну».

Пригадуючи публічні виступи Д.ФУДАШКІНА та В.ПИНЗЕНИКА, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ зазначив, що їхні твердження, щодо підвищення акцизів (може потягнути за собою збільшення випадків контрабанди - УНІАН) – це питання діяльності правоохоронців. «Звідки буде надходити контрабанда, якщо Україна сьогодні головний постачальник контрабанди до Західної Європи?! В Україні найдешевші ціни - нижчі тільки в Молдові», - наголосив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва».

Мотивуючи свою точку зору щодо доцільності звільнення Д.ФУДАШКІНА з посади заступника міністра фінансів, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадав, що в 2003–2004 роках нинішній заступник міністра фінансів був членом Ради директорів Асоціації «Виноградарі та винороби України», потім - Головою спостережної ради ВАТ СП «Чорноморська перлина», що входить до складу торгово-промислової групи «Кронос-Інвест».

«Взагалі, попадання ФУДАШКІНА в міністерське крісло, де він займається питаннями податкової на митної політики, щонайменше дивно, бо він працював тільки в приватних конторах вино-горілчаної промисловості», - зазначає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

У свою чергу, голова правління громадської організації «Сила Києва» Сергій КРАВЧЕНКО повідомив, що ФУДАШКІНИМ був ініційований перерозподіл повноважень у сфері обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

«За наказом Міністерства фінансів він підпорядкував собі підприємство державного пробірного контролю, віднявши цю функцію у державної пробірної служби України. Якщо прем’єр-міністр вважає, що така людина може обіймати посаду заступника міністра фінансів, то, вибачте, куди ми йдемо?!», - наголосив С.КРАВЧЕНКО

Ведуча соціального проекту «Знайдемо вихід» «Першого» каналу Наталія РОЗИНСЬКА навела статистичні дані, згідно до яких за рік українці випивають 320 млн. пляшок вина, причому 280 млн. пляшок вина – це дешеві порошкові вина, які коштують від 5 грн.

«За умов нестабільності та економічної кризи людина не знаходить для себе кращого виходу, ніж пити та палити, і начебто від цього стає легше. 40 % дітей у віці від 14 до 18 років вже залучені до систематичного вживання алкоголю. Якщо ми не будемо називати конкретні прізвища людей і факти, наша нація не витримає шмурдячного натиску. Це призведе до того, що українці стануть нацією алкоголіків і тютюново залежних людей», - зауважила Наталія РОЗИНСЬКА.

На її думку, найголовніша причина стрімкої алкоголізації молоді - доступність спиртного та агресивна реклама, спрямована на формування позитивного ставлення до спиртного.

Також Н.РОЗИНСЬКА додала, що рівень поширеності куріння в Україні сьогодні один із найвищих в світі – ми на 11-му місці. В Україні курить 67 % чоловіків та 20 % жінок.

На думку учасників прес-конференції, після звільнення ФУДАШКІНА з посади заступника Міністра фінансів України, розглядом його діяльності на держслужбі повинна зайнятися прокуратура.

Якщо ФУДАШКІНА не звільнять, громадські активісти обіцяють влаштовувати акції біля Кабміну.