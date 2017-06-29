У Росії пригрозили "діями у відповідь" за звинувачення російських дипломатів в Україні в управлінні диверсантами

Міністерство закордонних справ РФ пригрозило «діями у відповідь» за звинувачення Генконсульства РФ в Одесі в керуванні російськими диверсантами.Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Вона вважає, що в Україні відбулося «чергове антиросійське» вкидання від СБУ щодо затримання в Одесі громадянина Ігоря Ткаченка, якого підозрюють у протиправній діяльності.

«При цьому на адресу Генерального консульства РФ в Одесі, його співробітників прозвучали провокаційні обвинувачення, які базуються на нічим не підтвердженій заяві згаданого громадянина, який був призначений СБУ московським шпигуном - заява була зроблена про те, що ним нібито керують безпосередньо мало не російські дипломати. Якась абсолютна дурниця», - зазначила Захарова.

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Вона закликала владу України вжити необхідних заходів щодо припинення цілеспрямованих акцій і провокацій проти російських дипломатичних і консульських установ в Україні, а також не перешкоджати їхній роботі згідно Віденським конвенціям.

«Російська сторона залишає за собою право на адекватні дії у відповідь у зв'язку з недружніми діями щодо наших представників в Україні», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня СБУ заявила про затримання іноземця, який створював у регіоні агентурну мережу правоохоронців для російських спецслужб.

«Цей житель Тирасполя, який має подвійне громадянство - РФ і Молдови, з 1995 року працює на придністровські та російські спецслужби», - повідомили в Службі безпеки.

Пізніше на своїй сторінці в Facebook журналіст Андрій Цаплієнко написав, що затриманим є Ігор Ткаченко, який збирався вербувати в Одесі діючих офіцерів СБУ.

«Після затримання ми зустрілися з ним, і він відверто розповів, що отримані дані передавав через в. о. генконсула РФ в Одесі Євгена Шульцева», - додав журналіст.