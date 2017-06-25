Агент "Зима", він же "Гравер": журналіст розповів про російського вербувальника офіцерів СБУ в Одесі

Російський шпигун, діючий агент «ФСБ» Ігор Ткаченко збирався вербувати в Одесі діючих офіцерів СБУ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Цаплієнко.

«Колишній начальник зв`язку батальйону "Дністро" так званої ПМР, колишній військовослужбовець підрозділів ГРУ ГШ РФ. І... діючий агент ФСБ та Міністерства держбезпеки Придністров'я. Приїхав до Одеси вербувати офіцерів СБУ. Або, як він сам говорить, "оценить, насколько они представляют интерес для нашей спецслужбы", - написав журналіст.

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"Мабуть, недооцінив. Грати з українськими контррозвідниками в шпигунські ігри небезпечно. Після затримання ми зустрілись з ним, і він відверто розказав, що здобуті дані передавав через в.о. Генконсула РФ в Одесі Євгена Шульцева", – додав журналіст.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Служби безпеки України попередили на Одещині створення агентурної мережі російських спецслужб з працівників правоохоронних органів. Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби задокументували, що організувати мережу російські спецслужби наказали співробітнику «Міністерства державної безпеки» невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Мешканець Тирасполю, який має подвійне громадянство РФ та Молдови, з 1995 року працює на придністровські та російські спецслужби. Співробітники спецслужби зафіксували контакти зловмисника з українськими правоохоронцями, які відмовились від роботи на країну агресора. Для можливого шантажу агент російських спецслужб записував розмови на спеціальну апаратуру.