ГПУ направила до суду справу екс-"беркутівця", який зараз працює у поліції

ГПУ у ході досудового розслідування направила до суду звинувачувальний стосовно колишнього заступника командира взводу однієї з оперативних рот підрозділу міліції особливого призначення (ПМОП) «Беркут». Про це йдеться повідомили у прес-службі ГПУ.

При цьому зазначається, що наразі екс-«беркутівець» працює у поліції та є командиром взводу полку поліції особливого призначення № 1 Головного управління національної поліції України в місті Києві.

«… слідчі зібрали "достатньо доказів" для звинувачення екс-заступника командира взводу однієї з оперативних рот підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" у "перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувались насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями; умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста та незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів та мітингів" за злочинним наказом», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКолишні бійці "Беркуту", які розганяли Майдан, поповнили лави силовиків Білорусі - волонтери (фото)

Зазначається також, що дванадцять підозрюваних оголошені в розшук.

Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців злочинів, вчинених під час цих подій, триває.

Як повідомляв УНІАН раніше, екс-беркутівці, яких підозрюють у розстрілі 48 учасників Євромайдану у лютому 2014 року, оголосили безстрокове голодування у СІЗО. Про це заявив їхній адвокат Олександр Горошинський.

Колишні беркутівці пояснюють, що голодують через політичне переслідування політично мотивоване кримінальне провадження. За словами адвоката, екс-беркутівцям продовжують утримання під вартою в автоматичному режимі, без умотивованих підстав для цього.