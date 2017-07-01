В Італії до затриманого українського військовика Марківа не пускають консула - нардеп

В Італії до затриманого українського військового Віталія Маркива не пускають консула. Про це заявив народний депутат, координатор батальйону Кульчицького Андрій Антонищак, передає "112 Україна".

За його словами, Марків служить у батальйоні ім. Кульчицького заступником командира взводу.

"Я вважаю, що це незаконно, я його знав не тільки по батальйону, я його знав з Майдану... 2 травня 2014 року о четвертій ранку був штурм Слов'янська нашим батальйоном, третім полком спеціального призначення, а також 95-ю бригадою, внаслідок чого було оточено Слов'янськ. В одній зі спецгруп був Віталій Марків, позивний у нього "Італієць", і коли заблокували нашу колону на мосту, з'явилися, уявіть собі, 2 травня (про це ще ніхто не знав) представники Russia Today і представники італійських журналістів. У мене перше запитання: як вони туди потрапили?... Ми аналізуємо, де його було вбито з колегами, його не могло вбити з гори Карачун", - зазначив Антонищак.

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Антонищак зазначив, що тоді не було у них на озброєнні мінометів, а тільки стрілецька зброя.

Нардеп зазначив, що в затриманні військовика брали участь щонайменше 15 осіб.

"Його тримають в містечку за 40-50 км від Мілана в тюрмі. Не пускають українських дипломатів, мотивуючи це тим, що Віталій має італійське підданство. Так, він має італійське підданство...", - сказав він.

За його словами, після подій на Майдані Марків відновив свій український паспорт.

Зараз йому надали адвоката, але, як зазначає нардеп, буде відмова від захисника, якого надала італійська влада.

Як повідомляв УНІАН, в Італії був заарештований український боєць Віталій Марків за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера в травні 2014 р. поблизу Слов'янськ.