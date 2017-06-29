Росія хоче продовжити контрсанкції проти ЄС і України до 2019 року

Росія має намір продовжити заходи у відповідь у вигляді продовольчого ембарго на санкції Євросоюзу і України до 2019 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на засіданні російського уряду заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

«Вчора Європейський Союз ухвалив рішення про продовження антиросійських санкцій. На жаль, наші європейські партнери продовжують цю неконструктивну лінію щодо нашої держави. Вкотре політика бере верх над економікою і, за великим рахунком, над здоровим глуздом», - сказав Медведєв.

«У цій ситуації ми, природно, реагуватимемо адекватно. Тому вчора ми обговорили це питання з президентом - уряд внесе пропозицію президенту про те, щоб продовжити дію заходів у відповідь ще на один рік - до 31 грудня 2018 року», - сказав він.

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За його словами, режим взаємних економічних обмежень не має перспектив, але «ми змушені піти на цей крок».

Він вважає, що так РФ захистить свої національні інтереси і підтримає російський аграрний сектор.

«Аграрії неодноразово просили нас про продовження таких заходів і про те, щоб позначити перспективу того, як вони діятимуть найближчим часом. Ми робимо це, і я впевнений, що вони зможуть скористатися цими сприятливими можливостями в повному обсягу», - сказав він.

Довідка УНІАН: влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та ряд інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні 2014 року - після анексії Росією українського Криму.

7 серпня того ж року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів вз країн, які ввели або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

13 серпня 2015 року РФ розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, яке набуло чинності 1 січня 2016 року.

29 червня 2016 року президент Росії підписав указ про продовження до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, введеного в відповідь на санкції Заходу. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, які потрапили під ембарго.