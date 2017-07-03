Житомирська ОДА розпочала прийом конкурсних пропозицій від інститутів громадянського суспільства для реалізації їхніх проектів

Житомирська облдержадміністрація розпочала прийом конкурсних пропозицій від інститутів громадянського суспільства області для реалізації їхніх проектів, повідомляє прес - служба ОДА.

Як повідомляв УНІАН, відповідне рішення затвердила обласна Координаційна рада з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства в області 21 червня цього року.

Загальний фонд фінансової підтримки, який виділяється з обласного бюджету, становить 1 млн грн.

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Гранти надаватимуться інститутам громадянського суспільства на проекти за тематичними напрямками: соціально-економічний розвиток області, впровадження реформи децентралізації, національно-патріотичне виховання дітей та молоді та спорт, культурно-просвітницькі заходи, проведення соціологічних досліджень, тощо.

"Інститут громадянського суспільства може подати лише 1 конкурсну пропозицію. Оптимальна сума гранту – до 100 тис. грн , проте розглядатимуться й проекти з іншими бюджетами", - зазначають в облдержадміністрації.

З умовами конкурсної пропозиції можна ознайомитись на сайті Житомирської ОДА.Там також повідомляється, за якими саме критеріями Координаційна рада визначатиме переможців.

Конкурсні пропозиції прийматимуться у робочі дні (понеділок-четвер: з 9.00 до 18.15; п'ятниця: з 9.00 до 17.00; обідня перерва: з 13.00 до 14.00) за адресою : м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 1, каб. 225 (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації). Контактні телефони : (0412) 47-46-18; 47-46-25.

Прийом документів триватиме з 1 до 30 липня 2017 року.