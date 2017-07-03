Справа Новинського: Луценко не виключив нового подання в Раду

ГПУ може зробити нове подання до Верховної Ради щодо нардепа Вадима Новинського - цього разу вже через економічні злочини. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання Регламентного комітету парламенту.

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Перший заступник голови комітету Павло Пинзеник зазначив, що наскільки йому відомо, Новинському досі не повідомлено про підозру. Так, депутат звернувся до прокуратури з питанням, які були мотиви внесення подання, в такому випадку.

"Досудове слідство щодо народного депутата Новинського триває. Зараз ми аналізуємо інші його дії, які, ймовірно, виведуть нас на нове звернення до Верховної Ради, і буде пов'язано з економічними злочинами", - сказав Луценко.

Він додав, що лише після цього слідчий вважає за правильне повноцінно розглядати справу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 грудня 2016 року дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. ГПУ підозрює Новинського у причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.