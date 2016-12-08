Новінський запевняє, що не збирається їхати з країни у випадку зняття недоторканності

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я прийму будь-яке рішення ВР, яке вона прийме. Я прийму спокійно і з країни нікуди їхати не збираюся. Мене півроку психічно атакують, щоб я виїхав з країни, щоб можна було спокійно достряпать цю справу і зробити обвинувальний вирок у суді в мою відсутність. Я нікому не дам можливості зловтішатися і будувати на цьому якісь спекуляції. Я буду знаходиться в країні, буду співпрацювати зі слідством і далі", - сказав нардеп.

Читайте такожЛуценко вилаявся на адресу адвоката Новинського: с*ка неправославна, ментовська с*ка (відео)

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Комітет ВР з питань регламенту переніс винесення рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення Новінського до кримінальної відповідальності. Комітет вирішив звернутися до Луценка щодо надання додаткових матеріалів і пояснень на вимоги, висловлені депутатами під час обговорення подання.

На засіданні комітету Луценко просив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Також Генпрокуратура підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо його причетності до викрадення Драбинка.