У Ющенка розраховують, що завтра ЄС піде на перший серйозний діалог

Завтра розпочне роботу переговорна група щодо кінцевого узгодження спільної декларації, яка буде прийматися за підсумками Міжнародної донорської конференції з питань модернізації та реконструкції української ГТС, що відбудеться 23 березня в Брюсселі. Про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр Шлапак, повідомляє прес-служба голови держави.

«Ми розраховуємо на те, що це буде серйозний перший публічний діалог України з ЄС та тими фінансовими партнерами, які будуть згодні приєднатися до нас, який зрештою призведе до суттєвого підвищення як якості послуг, що надає Україна, так і значення України як транзитера газу до Європи», - сказав О.Шлапак.

Він повідомив, що до складу робочої групи увійшли, в тому числі, заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв (очолює групу), заступник міністра палива та енергетики Сергій Павлуша, в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко, уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.