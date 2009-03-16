У Ющенка розраховують, що завтра ЄС піде на перший серйозний діалог
До Брюсселю їде робоча група
Завтра розпочне роботу переговорна група щодо кінцевого узгодження спільної декларації, яка буде прийматися за підсумками Міжнародної донорської конференції з питань модернізації та реконструкції української ГТС, що відбудеться 23 березня в Брюсселі. Про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр Шлапак, повідомляє прес-служба голови держави.
«Ми розраховуємо на те, що це буде серйозний перший публічний діалог України з ЄС та тими фінансовими партнерами, які будуть згодні приєднатися до нас, який зрештою призведе до суттєвого підвищення як якості послуг, що надає Україна, так і значення України як транзитера газу до Європи», - сказав О.Шлапак.
Він повідомив, що до складу робочої групи увійшли, в тому числі, заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв (очолює групу), заступник міністра палива та енергетики Сергій Павлуша, в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко, уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.