Суд арештував Валерія Постного із заставою у 50 млн грн - ЗМІ

Галицький райсуд Львова обрав для Валерія Постного - одного із фігурантів так званої «газової справи» народного депутата Олександра Онищенка - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 вересня включно із альтернативою у вигляді застави 50 млн грн.

Про це повідомляє журналіст «Постного арештовано у справі про розтрату газового конденсату шляхом продажу його за заниженою ціною в інтересах «своїх» фірм. За даними слідства, схема реалізовувалася у змові зі службовими особами «Полтавагазвидобування».

Адвокат Постного вважає підозру йому необґрунтованою. Сам Постний і його адвокат переконували, що не збираються переховуватися від слідства.

15 червня, коли закінчувався строк його утримання в Лук'янівському СІЗО Києва, адвокати затягнули розгляд і суд не зміг розглянути питання стосовно продовження запобіжного заходу для Постного.

Тоді опівночі детективи НАБУ затримали Постного після виходу із СІЗО у новій справі про розкрадання газового конденсату.

Наступного дня, 16 червня, Солом’янський суд Києва таки розглянув клопотання прокурорів і арештував Постного за «газовою справою», а не за новою справою щодо газового конденсату, із заставою у 10 млн грн, які були внесені за нього наприкінці минулого тижня.

Довідка УНІАН. 15 червня 2016 року в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але він встиг втекти з України.

29 травня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про завершення розслідування проти 8 підозрюваних у так званій "газовій справі" Онищенка.

"На черзі ще 9 підозрюваних, які перебувають у розшуку, в тому числі й Онищенко, щодо яких найближчим часом САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування", - зазначили у відомстві.

В САП додали, що "одному із учасників злочинної організації Постному відведено роль організатора в складі злочинної організації".