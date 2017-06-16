"Газова справа" Онищенка: на виході з СІЗО Постного затримав спецназ НАБУ

Обвинуваченого у «газовій справі Онищенка» Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, оскільки сплив термін його утримання за підозрою. Однак опівночі його одразу знову затримав спецназ Національного антикорупційного бюро за новою підозрою, повідомляє Громадське.

Постного повезли в НАБУ для слідчих дій, після цього він буде доставлений в ізолятор тимчасового тримання.

Для його затримання до Лук'янівського СІЗО приїхали три мікроавтобуси НАБУ зі спецназом і дві швидкі.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн.

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Олександр Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але він встиг втекти з України.

29 травня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про завершення розслідування проти 8 підозрюваних у так званій "газовій справі" Онищенка.

«На черзі ще 9 підозрюваних, які перебувають у розшуку, в тому числі й Онищенко, щодо яких найближчим часом САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування», - зазначили у відомстві.

В САП додали, що «одному із учасників злочинної організації Постному відведено роль організатора в складі злочинної організації».