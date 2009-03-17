Тимошенко скаржиться на інформаційну блокаду

Вчора прем`єр-міністр Юлія Тимошенко відвідала київський авіаційний завод "Авіант". Глава уряду запевнила авіабудівників, що в найближчому майбутньому підприємство одержить замовлення на виробництво літаків Ан-148, які українські фахівці збиратимуть спільно з російськими колегами. Не втратила пані Тимошенко нагоди розповісти і про те, що заважає роботі уряду. Однією з головних перешкод, за словами прем`єра, є інформаційна блокада.

"Зазнаючи інформаційної блокади на телебаченні, я скористаюся нашою зустріччю, щоб сказати вам – Україна має всі шанси стати сильнішою, у тому числі і в авіабудівній галузі, - сказала Юлія Тимошенко, дивлячись поверх направлених на неї десятка телекамер.– Я хочу вам сказати, що сьогодні свідомо на каналах телебачення подається негативна інформація, щоб викликати в душах людей розчарування. Як тільки починаються новини, даруйте, хочеться десь зачинитися і нічого не бачити і не чути. Тому що береться один факт і з нього роздувається великий скандал, щоб у серцях людей росло розчарування".

У якості альтернативи прем`єр-міністр запропонувала довіряти хорошим новинам, які йдуть від уряду.

"Всупереч кризі, незважаючи на те що сьогодні в усіх країнах світу об`єми виробництва падають, ми сьогодні перевиконуємо бюджет, перевиконуємо план надходжень до Пенсійного фонду. Сьогодні криза, але жодної такої заборгованості у нас немає. Бюджет – це опора стабільності", - резюмувала прем`єр.

Коммерсантъ-Україна