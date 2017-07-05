Українців РФ обурило призначення директором центру України у Москві прибічника "слов’янського братерства" Юрченка

Українська громада РФ обурена призначенням на посаду генерального директора Національного культурного центру України у Москві Валерія Юрченка, який виступає за «слов’янське братерство» та наполягає на непрозорості конкурсу з метою «незаконного збагачення».

Про це йдеться у листі керівників українських організацій Росії до президента України Петра Порошенко та інших керівників України.

«Юрченко - був єдиний кандидат, який не презентував свою програму! Не було програми і на сайті ДУС. В.Юрченко обмежився словами, що, мовляв, його програму вже читали, тому він не буде перечитувати. Трохи дивне, занадто вільне поводження кандидата на офіційній співбесіді та презентації програми. В.Юрченко повідомив, що при написанні програми, з якою широкому загалу ніяк було ознайомитися, керувався «Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ від 1997 р», йдеться в звернені.

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Також діаспора обурена тем, що риторика цього кандидата про «слов’янське братерство і дружбу між народами» показала, що він або не знає реальної ситуації в Росії або має точку зору відмінну від позиції Української держави. Зокрема, Юрченко наголосив на першочерговості питання миру у взаємовідносинах між Україною і Росією, що їхати і працювати в НКЦУ потрібно заради мирної угоди між Україною і РФ, «просто взяти і обірвати зв’язки з Росією не можна, треба шукати якісь можливості для встановлення таких контактів».

«Є великий сумнів в тому, що журналіст Юрченко зможе знайти такі можливості, з урахуванням низки тез його виступу, які були більш ніж дивними і не зрозумілими. За його словами, в РФ треба поширювати українську культуру та спосіб життя: «це наблизить хоч на день, а бажано на більше, укладання мирної угоди між Україною і Росією». До такого кандидата найбільш актуальним з боку комісії було б питання: «Чий Крим і у якому стані відносини між Києвом і Москвою?», однак його запитали чи він передбачає у це відрядження брати дружину», - наголошується в зверненні.

Крім того, підкреслюється, що Юрченко зібрався залучати до співробітництва українські організації, які його зовсім не знають, так само як і він їх. Працював він у Москві до 1995 р., коли активно діяли товариство «Славутич», Об’єднання українців Москви. Після 1995 р. до 2007 р. з автобіографії кандидата невідомо, чим він займався і де був. Якщо був в Росії, то у зв’язках з патріотичною українською діаспорою помічений не був. В Росії існують маріонеткові кишенькові українські організації: національно-культурна автономія, т. зв. «українські земляцтва», які здебільшого стоять на антиукраїнських позиціях «руського міра», які публічними закликами та відкритими листами до останнього підтримували режим В.Януковича. Однак, саме на них хоче опертися зазначений кандидат.

Крім того додається, що за відсутності контактів серед інтелектуальних кіл українців Москви, авторитетних керівників української громади, і російської інтелігенції, яка має власний погляд на події в Україні, вбачається навіть не дивним, що на питання про відомих людей в Росії, з якими він міг би співпрацювати, Юрченко назвав Лєну Гагаріну (підписант за номером 24 «звернення діячів культури РФ на підтримку політики Путіна в Криму» від 14 березня 2014 р.), Сєргєя Лєбєдєва (директор Служби зовнішньої розвідки Росії у 2000 - 2007 роках, голова виконкому СНД з жовтня 2007 р.). Акцент у своєму виступі Юрченко зробив на посиленні культурно-гуманітарної співпраці з українськими трудовими мігрантами, засвідчивши в черговий раз свою повну віддаленість від об’єктивної реальності та розуміння складних умов, в яких опинилися українські громадяни.

«Виступ Юрченка відверто перегукувався з «концепцією діяльності» нинішнього тимчасового керівника НКЦУ - виконавчого директора В.Савицького, яка спрямована на комерціалізацію центру, продовження непрозорої фінансової політики, що сприяє корупції, незаконному збагаченню керівництва центру (українські організації подали заяву до НАБУ про зловживання посадових осіб НКЦУ)», - йдеться в документі.

Також в звернені зауважується, що конкурс не був відкритим, прозорим, справедливим, а конкурсна комісія при обранні нового директора НКЦУ зробила помилку (на наш погляд запрограмовану). Як наслідок такого обрання – консервація негараздів у діяльності Національного Культурного центру України у Москві, відсутність вкрай необхідних змін у його роботі

Діаспора просить Порошенка вжити заходів задля проведення нового конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Конкурсна комісія обрала Валерія Юрченка на посаду генерального директора Національного культурного центру України у Москві.