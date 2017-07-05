Порошенко і Меркель заявили про необхідність продовження активних контактів в "нормандському форматі"

21:36, 05 липня 2017
Політика
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Меркель також висловила подяку президента України за участь в європейській церемонії прощання з колишнім канцлером Гельмутом Колем у Страсбурзі.

REUTERS

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої співрозмовники наголосили на необхідності продовження активних контактів у «нормандському форматі».

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Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

«Петро Порошенко та Ангела Меркель наголосили на необхідності продовження активних контактів у Нормандському форматі з метою повернення Росії у логіку виконання Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Меркель також подякувала президенту України за участь у європейській церемонії прощання з колишнім німецьким канцлером Гельмутом Колем у Страсбурзі.

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Теги: #нормандський формат#Порошенко і Меркель