Порошенко і Меркель заявили про необхідність продовження активних контактів в "нормандському форматі"
Меркель також висловила подяку президента України за участь в європейській церемонії прощання з колишнім канцлером Гельмутом Колем у Страсбурзі.
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої співрозмовники наголосили на необхідності продовження активних контактів у «нормандському форматі».
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Про це повідомляє прес-служба глави української держави.
«Петро Порошенко та Ангела Меркель наголосили на необхідності продовження активних контактів у Нормандському форматі з метою повернення Росії у логіку виконання Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.
Крім того, Меркель також подякувала президенту України за участь у європейській церемонії прощання з колишнім німецьким канцлером Гельмутом Колем у Страсбурзі.