Фіскальна служба передала до ГПУ матеріали щодо несплати податків нардепом Вілкулом

Під час позапланової перевірки податківці виявили факти несплати 19,6 млн грн податків і зборів народним депутатом Олександром Вілкулом ("Опозиційний блок").

Як повідомила у Facebook в.о. начальника головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області Оксана Томчук, Головним управлінням ДФС у Дніпропетровскій області проведено документальну позапланову невиїзну перевірку фізичної особи Олександра Вілкула з питань достовірності, повноти нарахування та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

«Перевіркою даних, відображених в електронній декларації за 2015 рік, встановлено перевищення статків над загальною сумою отриманих особою доходів на суму 72,9 млн грн, що призвело до несплати до бюджету податків і зборів на суму 19,6 млн грн», - повідомила Томчук.

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За її словами, враховуючи те, що вказана фізична особа має статус народного депутата України, матеріали перевірки направлені до Генеральної прокуратури України для вирішення питання щодо порушення кримінального провадження за фактами ймовірного незаконного збагачення особи та ухилення нею від сплати податків в особливо крупних розмірах.

Томчук також додала, що відповідний акт було отримано уповноваженим представником нардепа під підпис з подальшим наданням заперечень, які були розглянуті в передбачені законом строки в присутності того ж самого представника.