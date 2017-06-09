Нардепа Вілкула повторно викликали на допит у справі щодо сутичок 9 травня у Дніпрі

Нардепа Олександра Вілкула повторно викликали на допит у справі бійки 9 травня у Дніпрі після того, як він не прийшов на попередній.

Про це на брифінзі у прокуратурі Дніпропетровської області повідомив заступник прокурора області Роман Токар, передає Depo.Дніпро.

Минулого разу Вілкул надав довідку, що він не може з'явитися через службове відрядження.

По справі він проходить як свідок, оскільки у матеріалах справи (санкціоноване прослуховування телефонів) він декілька разів згадується у розмовах одного з організаторів "тітушок".

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Відомо, що у травні на допит по цій справі також викликали екс-нардепа Івана Ступака.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

У справі про сутички у Дніпрі 9 травня затримано сімох осіб.

11 травня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що слідчі прокуратури Дніпропетровської області допитали народного депутата Олександра Вілкула як свідка у справі щодо масових заворушень 9 травня.