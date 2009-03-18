Справи у міжнародних судах обійдуться Україні майже в 60 мільйонів

Кабінет міністрів збільшив суму витрат на представлення інтересів України в міжнародних судах і арбітражних органах на 25 млн. грн. - із 13 до 38 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК.

Він зазначив, що кошти буде виділено з резервного фонду.

Крім того, Є.КОРНІЙЧУК повідомив, що витрати на ці цілі планується збільшити ще на 20 млн. грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Він підкреслив, що в 2009 році кількість справ, що розглядаються в міжнародних судах, збільшилася на третину.

«Цих коштів нам буде достатньо», - зазначив перший заступник міністра юстиції.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Є.КОРНІЙЧУК в інтерв`ю газеті «Дело» повідомив, що на представництво інтересів держави минулого року було виділено 22,5 млн. грн. при 13 арбітражних процесах.

«У 2009-му на захист інтересів дали 13,7 мільйона. А ось число судових розглядів збільшилося до 18», - підкреслив він, при цьому зазначивши, що більше половини коштів із цієї суми піде на обов`язкові реєстраційні платежі.

«З урахуванням того, що опоненти не економлять на своїх юристах, така ситуація з фінансуванням є критичною. А це може призвести до винесення рішень не на користь держави. Водночас необхідно врахувати, що сума позовних вимог іноземних суб`єктів до держави перевищує 2 мільярди доларів», - зазначив Є.КОРНІЙЧУК.