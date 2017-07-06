Луценко обіцяє зареєструвати заяву Януковича про скоєння в Україні у 2014 році "державного перевороту"

Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє зареєструвати заяву колишнього президента Віктора Януковича про скоєння в Україні у 2014 році «державного перевороту». Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив в інтерв'ю журналістам.

“Зареєструємо згідно чинного законодавства. Створимо спеціальний підрозділ, вивчимо, приймемо рішення. Звісно, це буде без мого контролю. Як тільки доберуся до роботи - дам доручення своєму заступнику Дмитру Столярчуку зареєструвати в належний спосіб цю заяву”, - сказав Луценко.

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При цьому генпрокурор висловив подив, що у списку, який, за його словами, “є твором хворої уяви Януковича”, є лише 9 осіб, в тому числі і його прізвище.

За словами Луценка, “в тому списку має бути щонайменше півмільйона осіб, які стояли на Майдані і ще мільйони, які виступили проти злочинної влади по всій Україні”.

Як повідомлялося, адвокат Віталій Сердюк сьогодні заявив, що 20 червня передав Генеральній прокуратурі заяву Януковича про "державний переворот" в Україні у 2014 році.