Янукович подав до прокуратури заяву про "держпереворот"

Захист Віктора Януковича передав Генеральній прокуратурі заяву екс-президента про "державний переворот" в Україні у 2014 році, передає Українська правда.

"Така заява була подана 20 червня 2017 року. Я подав безпосередньо оригінал заяви, яка підписана Віктором Януковичем", – сказав адвокат Віталій Сердюк журналістам під Оболонським райсудом Києва.

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"У рамках цієї заяви буде з’ясовано всі факти, які передували і стали передумовами ситуації, яку ми зараз маємо в Україні – це війна, втрата територіальної цілісності й інші негативні наслідки, які має держава від тих подій, що відбувалися на Майдані", – додав він.

"Ідеться про умисні, чітко організовані дії, спрямовані на шкоду державі Україна, які полягають у насильницькому захопленні влади. Саме ці дії призвели, згідно заяви, до негативних подій у Криму і втрати територіальної цілісності. Наслідком цих дій стала ситуація, яку ми зараз маємо на Донбасі і взагалі в країні" – наголосив адвокат.

Сердюк додав, що захист подав заяву – й очікує на її реєстрацію Генпрокуратурою.

"Генеральна прокуратура, як і по всіх інших провадженнях, не повідомляла захист про реєстрацію, але захист доб'ється цієї реєстрації і суспільство зможе публічно слідкувати за всіма подіями, які відбуваються у даному кримінальному провадженні", – сказав він.

Сердюк сказав, що Янукович вирішив позиватися після попереднього засідання Оболонського райсуду, на якому було ухвалено рішення про застосування процедури заочного розслідування щодо особи, яка "постійно вимагає прийняти участь у засіданні", а також про відмову Януковичу у допиті свідків.

Янукович вважає, що "процес втратив будь-яку легітимність" – і всі рішення суду будуть вважатися нікчемними, тому він вирішив "вийти із процесу".

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Сердюк сказав, що Янукович вирішив позиватися після останнього засідання Оболонського райсуду, на якому було ухвалено рішення про застосування процедури заочного розслідування щодо особи, яка "постійно вимагає прийняти участь у засіданні", а також про відмову Януковичу у допиті свідків.

За версією Януковича, у "держперевороті" винна "організована група осіб":

"Прямо звинувачуються Віктором Януковичем Аваков, Кличко, Луценко… Також мова йде про Наливайченка, Парубія, Пашинського, Турчинова, Тягнибока, Яценюка та інших осіб, які причетні до відповідних подій".

За словами Сердюка, дії цих людей "уже встановлені і доведені належними та допустимими доказами", які задокументовано. На запитання, хто збирав докази і хто встановив винних, адвокат не відповів.

На запитання, чому Порошенка немає в цьому списку, адвокат відповів: "Питання причетності пана Порошенка до інкримінованих дій має вирішувати слідство на підставі зібраних доказів у своїй сукупності. Питання його відповідальності має бути досліджено, в тому числі досліджено Генеральною прокуратурою під час досудового слідства".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, адвокати Януковича заявили про вихід із судового процесу.

Нагадаємо, 29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.