Єдиний центр поділився формулою успіху на виборах

Основа успіху «Єдиного центру» на виборах до Тернопільської облради – втілення на практиці механізмів відкритих списків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Чернівцях заявив заступник голови Чернівецької облорганізації ЄЦ Василь МЕЛЬНИК, відзначивши, що кандидати від "Єдиного центру" були закріплені за кожним районом області, кожен з них мав програму дій для свого району. "Виборці голосували не за київських вождів, а за конкретних людей, які відповідатимуть за втілення програм ЄЦ", - наголосив представник партії.

За словами В.МЕЛЬНИКА, більшість політичних сил фактично проігнорували дочасні місцеві вибори у ряді регіонів, які також проходили 15 березня. «Із 84 виборчих кампаній, що відбулися 15 березня, БЮТ взяв участь лише в 33 кампаніях, Партія регіонів – у 21, Блок Литвина – у 15, НС–НУ і НУНС – у 14», - додав він.

«Очевидно, що для них місцеві вибори є нецікавими. На відміну від центру, фінансові та інші ресурси на місцях дуже обмежені, і тому їм там не цікаво, бо немає що ділити. Якщо у європейських країнах політичні сили зацікавленні в тому, щоб мати якнайширше представництво у місцевій владі, бути ближчими до людей, бо лише це гарантує їй перемогу на національних виборах, то у нас все вирішують партійні вожді. А їх цікавить лише ті органи влади, які володіють яким-не-яким ресурсом: дорогою землею або майном», – переконаний В.МЕЛЬНИК.

Він повідомив, що зараз "Єдиний центр" завершує роботу над проектом Виборчого кодексу, який найближчим часом зареєструють у парламенті. «У ньому буде передбачено запровадження відкритих списків. Цим буде ліквідовано диктатуру лідерів партій і блоків», – зазначив В.МЕЛЬНИК.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо прогнозів на майбутні вибори до місцевих рад на Буковині, то В.МЕЛЬНИК зазначив, що "зараз ситуація міняється мало не щотижня, тому щось прогнозувати на тривалу перспективу - невдячна справа". Водночас він висловив переконання, що «в будь-якому випадку наступний обласний парламент на Буковині буде суттєво переформатований» на користь інших політичних сил, ніж ті, які домінують там зараз (БЮТ і НУ-НС - УНІАН). Один із лідерів місцевих єдиноцентристів також не виключає, що у серйозну боротьбу за мандати обласних депутатів, крім "Єдиного центру", включиться місцева ВО "Свобода".

Як повідомляв УНІАН, на дострокових виборах депутатів Тернопільської обласної ради 15 березня ц. р. найбільше голосів виборців набрали Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, партія “Єдиний центр” та Партія регіонів.

Згідно з протоколом Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, підписаному о 23.00 17 березня, після опрацювання 100% бюлетенів, за ВО “Свободу” проголосувало 154 тис. 325 виборців, за “Єдиний центр” – 63 тис. 207, за Партію регіонів – 43 тис. 616. БЮТ підтримали 36 тис. 067 жителів Тернопільщини, блок Української народної партії – 35 тис. 544, партію “Народний Союз Наша Україна” – 24 тис. 599, Блок Литвина – 16 тис. 026.

Загалом участь у голосуванні взяли участь 444 тис. 882 виборці.