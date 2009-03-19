Головну інтригу у Верховній Раді знову відсунули

Верховна Рада України сьогодні не розглядатиме кадрові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО.

За його словами, у фракцій коаліції вже майже узгоджені всі кадрові питання, але вони розглядатимуться пізніше.

«У нас все готово, але це буде своєчасно внесено до парламенту. Сьогодні нічого внесено не буде», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 березня, перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН не виключив, що сьогодні на засіданні парламенту можуть бути розглянуті кадрові питання, зокрема, кандидатури на посаду міністра фінансів, а також керівників Антимонопольного комітету, Фонду державного майна України і Державного комітету телебачення та радіомовлення.