Зустрічі Меркель, Макрона та Путіна: на обговорення винесено ситуацію в Україні
Учасники зустрічі обговорять ситуацію на Донбасі.
У німецькому Гамбурзі, де проходить саміт "Великої двадцятки", почалася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна,повідомляє Deutsche Welle.
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За інформацією видання, учасники зустрічі обговорюватимуть ситуацію на сході України.
Як повідомляв УНІАН, дводенний саміт «Великої двадцятки» розпочався у Гамбурзі 7 липня на тлі протестів. Демонстранти намагалися проникнути до закритої зони безпеки довкола місця проведення саміту та заблокувати дорогу, якою мали прибути учасники заходу. Ситуація загострилася пізно увечері у п'ятницю та у ніч на суботу. Акції протесту місцями переросли в організовані екстремістами заворушення. За даними ЗМІ, під час зіткнень с протестувальниками дістали поранення 197 поліцейських, понад 100 осіб затримано.
У перший день саміту лідери G20 висловили спільну позицію щодо боротьби з тероризмом.