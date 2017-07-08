Лідери G20 висловили спільну позицію щодо боротьби з тероризмом

Лідери держав та урядів країн "Великої двадцятки" висловили спільну позицію щодо боротьби з тероризмом.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G20.

"Ми, лідери "Великої двадцятки", рішуче засуджуємо усі терористичні атаки по всьому світу та займаємо єдину і тверду позицію у боротьбі проти тероризму та проти його фінансування. Ці жорстокі акти зміцнили нашу рішучість співпрацювати для посилення нашої безпеки та захисту наших громадян. Тероризм є глобальною бідою, з якою треба боротися, а місця переховування терористів мають бути усунуті у кожній частині світу", - йдеться у заяві.

"Ми знову підтверджуємо, що усі засоби щодо протидії тероризму необхідно застосувати у відповідності до Статуту ООН та усіх зобов'язань відповідно до міжнародного права, в тому числі міжнародного права (із захисту) прав людини", - заявили лідери "Групи двадцяти".

Вони закликають впровадити всі існуючі міжнародні зобов'язання щодо протидії тероризму, і зокрема, Глобальну контртерористичну стратегію ООН, а також дотримуватися відповідних резолюцій та запроваджених Радою безпеки ООН цільових санкцій, які стосуються тероризму. "Ми налаштовані і надалі підтримувати зусилля ООН у запобіганні та протидії тероризму", - заявили лідери G20.

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"Ми відреагуємо на загрозу, що з'являється, щодо повернення іноземних терористів-бойовиків з таких зон конфлікту як Ірак та Сирія, та залишаємося бути налаштованими не дати можливість іноземним терористам-бойовикам закріпитися в інших країнах та регіонах по всьому світу. Ми нагадуємо про резолюцію Ради безпеки ООН №2178 (2014), яка вимагає здійснення широкого кола заходів, щоби краще боротися із загрозою іноземних терористів-бойовиків", - йдеться у заяві.

Разом з тим, вони заявили, що сприятимуть швидкому та цілеспрямованому обміну інформацією між розвідувальними, правоохоронними та судовими органами.