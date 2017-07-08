Перший день саміту G20 минув на тлі мирних та насильницьких протестів

Перший день саміту Великої двадцятки (G20) у Гамбурзі минув на тлі мирних та насильницьких протестів та сутичок.

За даними поліції, у п'ятницю, 7 липня, близько шести тисяч мітингувальників намагалися проникнути у заборонену для протестів зону навколо Ельбської філармонії. Як стверджують правоохоронці, щонайменше тисяча осіб закривали обличчя балаклавами, що заборонено під час протестів, повідомляє агентство dpa, передає DW.com.

Порядок у місті в перший день саміту забезпечували 19 тисяч поліцейських. Але їх виявилося недостатньо, і поліція Гамбурга попросила про підкріплення з інших міст ФРН. Увечері 7 липня поліція повідомила про майже 200 поранених правоохоронців, які постраждали у ході сутичок із протестувальниками, проте жоден із них серйозно не постраждав. Раніше повідомлялося про близько 160 поранених поліцейських. Також увечері поліція змушена була зробити попереджувальний постріл після того, як одного з правоохоронців атакували демонстранти-екстремісти.

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Упродовж усього дня у різних частинах міста виникали сутички між поліцейськими та екстремістами. Останні будували барикади та підпалювали їх, кидали каміння та пляшки у правоохоронців. Для припинення безладів та розгону агресивно налаштованих протестувальників поліція застосовувала водомети. У другій половині дня 7 липня поліція повідомляла про 71 затриманого від початку протестів, 15 осіб було взято під варту.

Також поліція повідомила про те, що 20 протестувальників атакували охорону готелю Hyatt, в якому розмістилися президент Росії Володимир Путін, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл. Крім того, правоохоронці підібрали в човні 22 активістів Greenpeace, які запливли у заборонену зону на Ельбі.

Водночас упродовж дня у Гамбурзі відбувалися також мирні протести проти саміту G20.