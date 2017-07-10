Столтенберг запевнив, що НАТО стоїть на боці України та ніколи не визнає анексію Криму Росією

Організація Північноатлантичного договору стоїть на боці України та ніколи не визнає анексію Криму Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття засідання Комісії Україна-НАТО за участю президента України Петра Порошенка сьогодні в Києві.

«Ми щиро цінуємо численні внески України в роботу Альянсу впродовж останніх двох десятиліть. Україна є єдиною країною-партнером, що бере участь в усіх місіях та операціях НАТО, включно з Афганістаном та Косово. Ми також тут для того, аби продемонструвати солідарність НАТО з Україною, а також нашу тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності вашої держави», - сказав генсек НАТО.

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«Росія продовжує свої агресивні дії проти України, але НАТО і країни Альянсу стоять на вашому боці. Країни Альянсу не визнають і ніколи не визнають нелегітимної і незаконної анексії Криму Росією. Нас і надалі непокоїть ситуація на сході України, яка вже забрала тисячі життів», - підкреслив Столтенберг.

Він також наголосив, що Мінські домовленості мають бути виконані в повному обсязі, і СММ ОБСЄ має отримати повний безпечний і безперешкодний доступ до всієї України.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня до України з візитом прибула делегація Північноатлантичної ради на чолі зі Столтенбергом.

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Під час візиту Столтенберг виголосить промову у Верховній Раді, члени Північноатлантичної ради та генсекретар НАТО зустрінуться зі спікером парламенту Андрієм Парубієм та головами парламентських фракцій.

Крім того, відбудеться зустріч Столтенберга з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.