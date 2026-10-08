Євро продовжує падати: курс валют у банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,64 грн, а євро – 50,09 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 8 жовтня, знизився на 7 копійок і складає 45,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,64 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 17 копійок і становить 50,78 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,09 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,86 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,90 грн/євро, а курс продажу - 50,60 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 8 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,16 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 48 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначав, що тиск на валютний ринок посилився. За його даними, у період з 28 вересня по 1 жовтня середньодобова купівля валюти на міжбанку зросла на 17% – до 467,63 млн доларів, що стало другим найвищим показником за всю історію спостережень. Пропозиція ж валюти майже не змінилася.

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