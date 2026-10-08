У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: свіжий курс долар і євро на 8 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 8 жовтня, знизився на 5 копійок і становить 45,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 50,60 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 49,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 50,76 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 8 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,16 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 48 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 7 копійок і складає 45,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,64 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 17 копійок і становить 50,78 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,09 гривні за євро.

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