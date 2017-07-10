Україна має свідчення того, що остання кібератака була організована Росією

Україна має свідчення того, що остання кібератака була організована Російською Федерацією. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції сьогодні в Києві.

"Кібератаки – це ключовий елемент гібридної війни, і зараз ми маємо свідчення того, що остання кібератака також була організована РФ", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси й локальні мережі, а також низка медіазазнали найбільшої хакерської атаки, яка розповсюджує вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем.

Згідно з даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері і вимагає викуп.

Також вірус поширився у багатьох інших країнах.

4 липня українська поліція конфіскувала сервери компанії із розроблення бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc за підозрою у розповсюдженні вірусу Petya.A.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці запобігли другому етапу кібератаки Petya.А «з очевидними джерелами з Російської Федерації».