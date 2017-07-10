Столтенберг процитував Шевченка, вперше виступаючи у Верховній Раді України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше виступає у сесійній залі Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим з трибуни в сесійній залі виступив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Як великий український поет Тарас Шевченко написав : "Не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і вогні її, украденою, збудять, о, не однаково мені". НАТО також не однаково. От чому ми стоїмо з вашою країною з часу відновлення незалежності", - сказав Столтенберг.

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Він зазначив, що є першим генеральним секретарем НАТО, який виступає перед українським парламентом.

"Для мене велика честь виступити сьогодні перед Радою. Я перший генсек НАТО, який це робить. Як депутат парламенту вже 25 років, я повністю визнаю і розумію важливість парламентів в сучасних демократіях", - зазначив генеральний секретар альянсу.