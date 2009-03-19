Ющенко зробить Нашій Україні ревізію: кар'єристів і корупціонерів - геть

В найближчі тижні розпочнеться серйозне реформування партії «Народний Союз – Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні журналістам після засідання саміту Європейської народної партії.

Він підкреслив, що, на його переконання, НСНУ є однією з найдемократичніших політичних сил.

Глава держави зазначив, що не потрібно робити трагедії щодо того, що відбулося в парламенті, коли по позиції фракції «Наша Україна – Народна самооборона» був завданий удар і “через корупцію і підкуп з фракції було виведено частину депутатів”.

«Партії потрібно робити серйозну ревізію. І прибрати функціонерів, які проявили себе, і особливо в останній рік-півтора, як люди, на яких генеральна ідея партії не є основною, це люди-кар’єристи, які готові прилаштовуватися до будь-яких обставин», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що зараз необхідно провести серйозну модернізацію партії і кадрові зміни в партії, починаючи від її президії та політичної ради.

«Це питання, яке зараз стоїть на порядку денному, і тому з третьої декади поточного місяця ми приступаємо до вирішення всіх цих питань, а те, що виникають якісь проблеми по фінансуванню (партії), це епізод. Він буде перегорнутий, і це питання буде закрито», - сказав він.