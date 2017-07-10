Росіяни зможуть в'їхати в Україну тільки після попередньої реєстрації - Турчинов

Від росіян вимагатимуть попередньої реєстрації під час поїздок до України. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на прес-конференції після засідання ради.

«Буде реалізована електронна система попередньої реєстрації для громадян Росії під час поїздок до України», - заявив Турчинов.

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Також РНБО пропонує запровадити вимогу щодо обов’язкової реєстрації громадян Росії за місцем перебування в Україні.

«І біометричні паспорти, і контроль на кордоні, і попереднє інформування, і контроль за перебуванням та пересуванням по території України все це повинно відбутися відповідно до єдиної програми, яка має бути розроблено Кабміном», - пояснив Турчинов, відповідаючи на уточнююче запитання журналістів.

Як повідомляв УНІАН, Україна запроваджує біометричний контроль для іноземців, які в'їжджають в країну. Мова йде про біометричні дані, включаючи відбитки пальців, цифрову фотографію.