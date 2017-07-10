Україна запроваджує біометричний контроль для іноземців, які в'їжджають в країну - Порошенко

Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання посилення контролю за перетином державного кордону України. Про це заявив президент Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає прес-служба глави держави.

«Йдеться про посилення контролю за в’їздом та виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України – ми запроваджуємо біометричний контроль для усіх громадян, які перетинають український кордон», - сказав глава держави.

Порошенко впевнений, що відповідні підготовлені проекти рішень знайдуть чітке розуміння і підтримку у суспільстві.

Читайте такожЗеркаль: Необхідно враховувати ризики при запровадженні візового режиму з РФ

«Ми маємо зняти біометричні дані, включаючи відбитки пальців, цифрову фотографію. Це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом», - сказав він, додавши, що для цього буде відведено необхідну кількість часу, а необхідні кошти Державній прикордонній службі мають бути виділені для того, щоб вона мала можливість технічно забезпечити виконання цього рішення.

Як повідомляв УНІАН раніше, директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ (МЗС) України Олексій Макеєв розповів про варіанти посилення правил в'їзду для росіян до України, в'їзд за біометричними паспортами також обговорюють.

Говорячи про питання запровадження візового режиму з Росією, Макеєв підкреслив, що мета - "запобігти тому, щоб російські спецслужби вчиняли тут свої злочини, і збільшити контроль за тим, що Росія і її спецслужби можуть робити на нашій території".