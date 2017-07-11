Холодницький подав Луценку на погодження подання на притягнення до відповідальності ще одного нардепа

Начальник САП Назар Холодницький заявив, що вніс на погодження до ГПУ подання на притягнення до кримінальної відповідальності ще одного народного депутата. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Мова йде про парламентаря від фракції «Народний фронт» Дениса Дзензерського

«Вніс Генеральному прокуророві для погодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзензерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України», - написав Холодницький.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп Дзензерський, який є заступником голови фінансового комітету виявився фігурантом кримінальної виробництва, яке розслідує НАБУ.

Як повідомляв УНІАН раніше, Верховна Рада України підтримала пропозицію голови парламенту працювати сьогодні до кінця розгляду п'яти подань генерального прокурора на зняття недоторканності з народних депутатів. Після того як спікер Андрій Парубій оголосив, що прокурор може прибути до сесійної зали лише о 16.00, депутати, зокрема, вимагали аби він прибув до сесійної зали негайно, адже парламент не встиг би до 18.00 розглянути усі подання.