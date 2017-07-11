Верховна Рада позбавила Довгого депутатської недоторканності

Верховна Рада позбавила народного депутата від групи “Воля народу” Олеся Довгого депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, за подання генерального прокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності проголосував 251 із 309 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракція “Опозиційний блок”, групи “Воля народу” і “Відродження”.

Як повідомляв УНІАН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що 19 червня направив генпрокурору Юрію Луценку подання на зняття депутатської недоторканності з Довгого в рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

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21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок у заказнику "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га.

Довгий відкидає всі звинувачення.

4 липня Регламентний комітет ВР направив голові парламенту Андрію Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні на Довгого.

Нагадаємо, раніше нардеп Олесь Довгий закликав Раду проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності.

За словами нардепа, він розуміє, що в разі зняття недоторканності його чекає «непростий період».