Черновецький звільнив одразу п’ятьох своїх заступників
...дослухався до Президента
Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на виконання указу Президента України підписав розпорядження про звільнення п’яти своїх заступників із займаних посад.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, звільнено першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, заступників голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, Володимира ГОЛОВАЧА, Олександра ЛУЦЬКОГО та заступника голови КМДА – керівника апарату Київської міської державної адміністрації Броніслава СТИЧИНСЬКОГО.
Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 6 березня скасував розпорядження голови Київської міськдержадміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про призначення заступниками голови КМДА Д.БАССА, В.ЖУРАВСЬКОГО, Б.СТИЧИНСЬКОГО, В.ГОЛОВАЧА та О.ЛУЦЬКОГО.
За словами глави держави, ці посадовці були призначені без узгодження з Президентом України всупереч статті 16 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», Указу Президента України від 4 серпня 2006 року №675 «Про підготовку пропозицій і попередній розгляд кандидатур для призначення на посади і звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій».
У керівництві КМДА цей указ назвали “непорозумінням”.