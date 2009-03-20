Черновецький звільнив одразу п’ятьох своїх заступників

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на виконання указу Президента України підписав розпорядження про звільнення п’яти своїх заступників із займаних посад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, звільнено першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, заступників голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, Володимира ГОЛОВАЧА, Олександра ЛУЦЬКОГО та заступника голови КМДА – керівника апарату Київської міської державної адміністрації Броніслава СТИЧИНСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 6 березня скасував розпорядження голови Київської міськдержадміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про призначення заступниками голови КМДА Д.БАССА, В.ЖУРАВСЬКОГО, Б.СТИЧИНСЬКОГО, В.ГОЛОВАЧА та О.ЛУЦЬКОГО.

За словами глави держави, ці посадовці були призначені без узгодження з Президентом України всупереч статті 16 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», Указу Президента України від 4 серпня 2006 року №675 «Про підготовку пропозицій і попередній розгляд кандидатур для призначення на посади і звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій».

У керівництві КМДА цей указ назвали “непорозумінням”.