Із судді Ємельянова таємно зняли підписку про невиїзд - його помітили в Австрії (фото, відео)

Тепер за обох взялася й Генпрокуратура – вони проходять в одній кримінальній справі. Ось тільки Віктор Татьков уже втік за кордон. А Артур Ємельянов перебував на підписці про невиїзд. Та журналісти зустріли його у літаку на рейсі "Київ-Відень", йдеться у розслідуванні "Схем".

Ємельянов, суддя Вищого господарського суду України, проходив реєстрацію. Це під час поїздки на редакторську конференцію у червні 2017-го зафіксувала журналістка Наталя Седлецька.

"​Нічого незвичайного, якщо не враховувати, що раніше суд заборонив Ємельянову залишати межі Київської області. Суддя фігурує у справі за фактами втручання в діяльність судових органів, яку порушила Генпрокуратура", - йдеться у розслідуванні.

"Це не просто суддя. Це один із тих двох суддів, які ще в часи Януковича вважалися архітекторами замовних суддівських рішень", – таку характеристику дав Ємельянову генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи на телеканалі Zik.

За президента Віктора Януковича Ємельянова перевели з Донецька і він очолив Господарський суд Києва, а потім став заступником голови Вищого господарського суду України. Одного року він задекларував 12 квартир і кілька будинків, але згодом більшість майна з його декларації зникла.

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Сам Артур Ємельянов пояснював це розлученням: "У 2014 році я розлучився з дружиною. Після цього, відповідно до вимог оформлення декларації, я повинен був вказувати тільки те майно, яке належить мені та тим членам сім'ї, які зі мною проживають чи перебувають у родинних стосунках. Враховуючи, що 2 роки тому був розлучений, то майно, яке було її, з моєї декларації було викреслено"

Кримінальна справа, в якій фігурує Ємельянов, стосується незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. І генпрокурор Юрій Луценко, і ГПУ часто інформували громадськість про цю справу. Зокрема, у 2016 році Луценко повідомляв Ємельянову про підозру на своїй сторінці у Facebook.

Справою, де фігурує Ємельянов, займається Управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолює Сергій Горбатюк. До нього знімальна група і прийшла із запитанням: чи знає він і прокуратура, де перебуває цей суддя. Спочатку Горбатюк не зміг нам відповісти, але після телефонної розмови з прокурором (яку здійснив у присутності "Схем") пояснив: "Ні, на цей час не відомо…".

"Заборона Ємельянову залишати межі Київської області тривала лише до 14 червня, а згодом, очевидно, не була продовжена, бо вже за кілька днів після цього журналісти програми "Схеми" зафіксували його у Відні. На робочому місці судді підтвердили, що він відсутній, бо перебуває у відпустці до 28 липня", - розповіли журналісти.

"Схеми" з’ясували, що обмеження щодо пересування з Ємельянова зняв Подільський суд Києва. Але це рішення у публічному реєстрі чомусь виявилося засекреченим.

"Суд продовжив обов’язки частково. В частині не виїздити за межі Київської області та здати закордонний паспорт – суд відмовив", – каже очільник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Також на уточнення він зазначив, що це було відкрите судове засідання: "Прокурор не клопотав про те, щоб цей судовий процес був закритий, відповідно, судом таке рішення не приймалося".

Водночас у Генпрокуратурі кажуть, що ще один підозрюваний у цій же справі – екс-очільник Вищого господарського суду Віктор Татьков – за кордоном і не планує повертатися.

Журналісти запитують, чому ж суд скасував запобіжний захід судді Ємельянову щодо невиїзду за межі Київської області? У прокуратурі розповіли про три аргументи.

"Перше – це те, що він має значний соціальний статус у суспільстві і позитивно характеризується, має міцні соціальні зв’язки, які не дозволять йому покидати місце свого проживання під час слідства. Друге – йому потрібно виїхати на лікування за кордон. І третє – за кордоном проживає його дочка", – пояснив "Схемам" Сергій Горбатюк.

"Отже, "Схеми" помітили суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова в Австрії та дізналися, що суд дозволив йому залишати територію України, знявши з нього запобіжний захід про невиїзд з Київської області. Суддя ухвалила рішення попри інформацію, що інший підозрюваний у цій справі так і не повернувся з-за кордону. Судове рішення щодо зняття запобіжного заходу щодо невиїзду у Подільському суді засекретили. І лише завдяки листу програми у суді визнали, що це – помилка", - підсумували журналісти.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Вищий адміністративний суд України скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів про відсторонення підозрюваного у корупції судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова від участі у конкурсі на посаду судді в новому Верховному суді України.