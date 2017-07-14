Рада пішла на канікули: Парубій розпустив депутатів до осені (відео)

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив закритою VI сесію ВР восьмого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед закриттям сесії, Парубій повідомив, що проведено 65 пленарних засідань парламенту.

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"За той час ухвалено 125 законів, з них 25 ратифікацій, було прийнято 38 законопроектів в першому та повторному читанні, на цій сесії ухвалено 186 постанов та інших актів", - сказав голова ВР.

Парубій нагадав, що наступна сесія парламенту розпочнеться 5 вересня.

Під час заключного слова спікер наголосив, що на виконання головних завдань шостої сесії ухвалено важливі законопроекти з питань енергоефективності, державного будівництва, національної безпеки, аграрної політики, екології, інформатизації, молодіжної політики, транспорту та дорожнього будівництва, банківської сфери. Прийнято за основу 3 кодекси та базові законопроекти з питань медичної і пенсійної реформи.

Також Парубій підбив головні, на його думку, підсумки роботи парламенту за цей період.

«Саме в часі роботи цієї сесії Верховної Ради України запрацювала Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. А також в часі цієї сесії, з 11 червня для українців в Європейському Союзі почав діяти безвізовий режим. Нагадаю, що для отримання довгоочікуваного безвізу ми виконали 144 вимоги. Більшість із цих вимог — це — антикорупційне законодавство», - наголосив Парубій.

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За словами голови, ВР, парламент воюючої країни і далі працює над розвитком одного зі своїх головних пріоритетів: питанням оборони; серед інших важливих актів було ухвалено закон України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних», який заклав правову основу для забезпечення автоматизованого військового обліку громадян України, що зменшить корупційний чинник у військових комісаріатах під час мобілізації та унеможливить ухилення від призову на військову службу.

На цій сесії Верховна Рада України встановила обов’язкові щотижневі квоти передач і фільмів українською мовою на телебаченні: 75 відсотків державної мови для загальнонаціональних і регіональних телеканалів, 60 відсотків — для місцевих, а також 75 відсотків державної мови — для програм новин на телебаченні. Було ухвалено закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

«Саме на цій сесії парламент ратифікував Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. На цій сесії Верховної Ради для мене особисто великою честю було підписати зі спікером Палати представників Конгресу США Полом Райяном Меморандум про співпрацю між Верховною Радою України і Конгресом Сполучених Штатів Америки», - сказав Парубій.