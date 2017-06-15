У Раді запевнили, що законопроект про зміну формату АТО буде внесений до парламенту цієї сесії

Законопроект про зміну формату антитерористичної операції буде внесений до Верховної Ради цієї сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» на кордоні з РФ в Харківській області повідомив секретар Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник.

«Цей законопроект треба приймати. На жаль, у цій Верховній Раді багато людей, які не розуміють, що насправді відбувається в Україні, що є національним інтересом, а що не є. Ми будемо всіх переконувати всіма доступними методами. На цій сесії (буде пропонуватися законопроект про зміну формату АТО - УНІАН). Сесія ця має ще два пленарні тижні. Спікер Верховної Ради, який теж рішуче налаштований, має всі можливості», - сказав Вінник.

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Він наголосив, що запровадження у 2014 році формату АТО було зумовлено відсутністю армії, тиском з боку західних партнерів, а також необхідністю проведення виборів.

«Ми маємо право і зобов'язані застосовувати більш ефективний інструмент оперативного управління нашими військами. Це не буде називатися «антитерористична операція». Ми дамо гібридну відповідь російській гібридній навалі в Україні, - заявив Вінник. - Ми незабаром побачимо відповідні зміни до законодавства, які дозволять українській армії застосовувати повністю все своє озброєння, можливості і боєздатність, які ми напрацювали впродовж трьох років, найбільш ефективно проти російської армії».

Як повідомляв УНІАН, 14 червня президент України Петро Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти. «Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. «Воєнні дії тривають на сході нашої країни вже три роки і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. Разом з тим потрібно відзначити, що антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори, а також звільнили значну частину окупованої території України», - сказав Турчинов. «Водночас, пора перейти до нового формату захисту країни», - заявив він.