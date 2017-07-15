Путін визнав, що випробовує терпіння українців

Президент Росії Володимир Путін продовжує називати військовий конфлікт з проросійськими бойовиками на Донбасі "кризою" і вважає, що він триватиме до тих пір, поки не вичерпається терпіння українців.

Таку думку президент РФ висловив у спілкуванні з працівниками Лебединського ГЗК, пише ТАСС.

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"У нас народ терплячий", - сказав Путін, зазначивши, що це стосується і росіян, і українців.

"Як довго це буде тривати? Не знаю. Це залежить від людей, які там живуть, як вони довго будуть терпіти", - зазначив він, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні.

"Дуже розраховую, що це колись закінчиться, причому закінчиться на цей раз, дай Бог, безкровно, в ході демократичних процесів", - додав Путін.