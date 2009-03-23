У БЮТ кажуть, що керівник Укртрансгазу став жертвою коаліції

Призначення Костянтина ЄФИМЕНКА новим директором ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» безпосередньо пов`язане з голосуванням коаліції Верховної Ради щодо кандидатури на посаду міністра закордонних справ України.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив народний депутат (БЮТ), радник прем`єр-міністра з енергетичних питань Олександр ГУДИМА, коментуючи зміну керівництва в «Укртрансгазі». (К.ЄФИМЕНКА призначено директором «Укртрансгазу" 20 березня, а Ярослава МАРЧУКА, який раніше обіймав цю посаду, звільнено за власним бажанням - УНІАН).

За словами О.ГУДИМИ, «зараз відбувається призначення нового складу уряду, і наші колеги з Блоку Литвина під час переговорів домоглися того, що це («Укртрансгаз» - УНІАН) їхня квота як членів нової коаліції. Враховуючи, що наступного тижня коаліція виходитиме на успішне голосування за міністра закордонних справ, віце-прем`єрів, міністрів, нас чекають ще більші шедеври», - сказав він.

Експерт також зазначив, що партійна належність К.ЄФИМЕНКА (член фракції БЮТ Київської облради - УНІАН) в цьому випадку є другорядною. «Ви можете поцікавитися партійною належністю генерального директора "Укрзалізниці» і він точно не належатиме до Народної партії Литвина, хоча й був призначений за квотою цієї політичної сили. Тобто ми зараз у такій ситуації, коли шукати зв`язок між квотами та партійністю буде дуже весело, і я вам співчуваю», - зазначив О.ГУДИМА і додав: «Може він (К.ЄФИМЕНКО - УНІАН) змінив партійність і ви про це не знаєте, звичайно, зараз він залишається у фракції БЮТ у Київській облраді, інакше йому доведеться скласти мандат. Але ще раз зазначу, існує багато умовностей, в яких можна легко заплутатися».

Експерт також впевнений, що коментувати це призначення повинні політики, а не НАК «Нафтогаз». «Ось я і коментую і наголошую, що до пана МАРЧУКА не було жодних претензій, навпаки, за свою роботу він заслуговує тільки на подяку, але він написав заяву про звільнення за власним бажанням. Якщо є коаліція, і якщо вона домовилася міняти керівників неполітичної ланки, то такими є сьогодні реалії нашого політичного життя. Мені це може не подобатися, але іншого виходу не було, і МАРЧУК пішов усвідомлено. Призначення нового директора «Укртрансгазу» не випливає з діяльності МАРЧУКА на цій посаді, а випливає суто з коаліційних домовленостей», - наголосив радник прем`єр-міністра.

Нагадаємо, що Я.МАРЧУКА було призначено директором ДК «Укртрансгаз» у серпні 2006 року.

Як повідомляв УНІАН, ще в середині грудня минулого року джерела у фракції Блоку Литвина у ВР говорили, що Блок Литвина претендує на посаду керівника «Укрзалізниці» та низку інших посад у структурі виконавчої влади, зокрема, на посаду голови ДК "Укртрансгаз", Держкомрезерву, ДК «Хліб України», Держкомзем.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» є монополістом з перекачування газу з Росії в країни ЄС, транспортуючи 90% експорту російського газу.

ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.