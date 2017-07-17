Гройсман про іноземців у владі: Україну мають будувати українці

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність залучення українських фахівців до держуправління, назвавши тенденцію залучення іноземних фахівців "зловживанням". Про це Гройсман заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Я думаю, ми колись у певний період часу почали цим зловживати. Я вважаю, що Україну мають будувати українці. Не без того, що ми можемо запрошувати тих чи інших фахівців, які є знаними. Але за великим рахунком ми маємо побудувати свій власний дім, самостійно і це дуже важливо. Так, ми будем помилятися, так ми можемо щось зробити не так, як це робили інші країни, але я глибоко переконаний, що все, що ми маємо зробити - ми маємо пропустити через своє серце - тоді ми будемо це цінувати", - заявив Гройсман.

За його словами, у кожній країні є свій унікальний досвід і в Україні повинен бути свій. "Дуже важливо, що за ці три роки ми почали накопичувати свій власний досвід", - додав глава уряду.

При цьому прем'єр-міністр не погодився з думкою, що влада "донецьких" в Україні змінилася владою "вінницьких", додає LB.ua.

"Величезне перебільшення... Виходець із Вінниці, який народився [у Вінниці], - це тільки я, пара міністрів уряду - один-два і, може, кілька керівників. Тобто якщо нас набереться три-чотири-п'ять чоловік... Але якщо чесно, цей поділ на вінницьких, невінницьких - це така дурість. Ну не можна так людей ділити", - сказав він.